Skellefteå: Brand i Hedensbyn

Räddningstjänsten larmades på morgonen till Transportagatan i Hedendsbyn där det ska ha börjat brinna i en barack på ett industriområde uppger vakthavande befäl på Polisen Regionledningscentral. Vad som orsakat branden är ännu oklart. Enligt uppgifter ska det brunnit på samma plats för någon vecka sedan.

