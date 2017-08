Norrköping: Allsångerna klingar ut



När vi nu kommit in i augusti månad så avslutas efterhand också sommarens allsångskvällar. Så också i Norrköping! I Norrköpings Centralort är det främst PRO Klockartorpet som med sina allsångskvällar i anrika Borgsruinen som under ett antal onsdagar samlat publik. Sällskapet Thalias Vänner som under några år arrangerat i Knäppingsborg har i år varit medarrangör tillsammans med ChopP Event i ”Allsång på turné” som besökt också Brådtholms sluss och Gryts Varv utöver premiären vid Färgargården.

I Borgsruinen var det besöksrekord förra onsdagen då Lotta Källström ledde allsången och bjöd på Stefan Wikström och Albin Märsund som gäster. Husband var som vanligt Roland Engdahl.



Även unga Jessie Olsen framträdde genom att leda en allsång. Lotta och Stefan är ju veteraner på scen och unge Albin Märsund börjar snart också bli veteran som artist. Han har också hunnit med att ge ut en CD-skiva. I höstas kom han 4 bland 6.000 sökande till Barnkanalens Supershowen.



Albin trivs på scenen och vi kommer att få se mycket med honom framöver. I det sista allsångsprogrammet för sommaren i Borgsruinen så kommer två andra unga lovande artister att framträda. Det är Linnea Rosenlund från Norrköping och Izabella Swartz från Valdemarsvik.

Men det stora dragplåstet som man bjuder på den 2 augusti är artistveteranen Eddie Oliva som också kommer att vara allsångsledare. Troligen blir det nytt publikrekord! ”Allsång på Turné” avslutar måndag den 7 augusti på Pronova! Per-Olof Gustafsson och Marcus Fyrberg leder allsången med Hasse Players som husband! Uffe Holmertz är gäst liksom Kalle Sanner från Värmlandsoperan och unga skådespelartalangen Filippa Kromner. Bilderna är från Borgsruinen den 26 juli! Text & foto: Sven Åke Molund

