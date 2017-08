Tierp: Flera barn påkörda på länsväg 752

Flera barn ska ha skadats, varav två mycket allvarligt efter att ha blivit påkörda vid en olycka vid kyrkbyn i Pilbo utanför Tierp uppger polisen. Det ska vara ett fordon som har kört på en grupp personer. Enligt uppgifter är det sex barn som ska ha skadats.

