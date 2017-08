Härjedalen: Brand på företag

Räddningstjänsten larmades i natt till Södra Hantverksgatan i Sveg där det börjat brinna på ett företag. Ingen person ska ha kommit till skada vid branden som ska börjat i ett mindre utrymme och därefter spridit sig.

Uppdatering: Enligt uppgifter ska det vara i en pelletsfabrik det brinner.

