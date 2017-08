Karlskrona: Singelolycka på Österleden

En personbil körde rakt fram i en rondell på Österleden utanför Karlskrona vid 05.30-tiden. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det är i nuläget oklart om någon person behövde föras till sjukhus.

