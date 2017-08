Örebro: Våldsam person på Migrationsverket

Polispatrull kallades på förmiddagen till Migrationsverkets lokal på Riagatan där en ordningsvakt tvingats använda våld för att betvinga en våldsam besökare. Polispatrullen övertog ordningsvaktens gripande, och den misstänkte mannen, född -99, avlägsnades från platsen. Han misstänks nu för skadegörelse och våld mot tjänsteman.

Both comments and pings are currently closed.