Norrköping: Bilist stoppades med spikmatta

Regionledningscentralen i Östergötland kontaktades av ledningscentralen för Örebro län på eftermiddagen. Det gällde en bilist som körde vårdslöst på riksväg 51 söderut mot länsgränsen. Föraren försökte köra ifrån en polispatrull från Örebro och var tidvis över i mötande vägbana och ute i vägrenen. Flera gånger var den nära att kollidera med andra fordon.

Polis i Östergötland anslöt i insatsen i Finspång. Färden gick genom Finspång, mot Norrköping. Ytterligare polispatruller anslöt i insatsen. Bilisten hörsammade inte polisens uppmaningar att stanna. Mellan Finspång och Norrköping var hastigheten tidvis uppe i närmare 180 km/h. 13.10 fick polisen stopp på bilen vid Eriksbergsrondellen, strax före Norrköping, med hjälp av spikmatta. Bilen fortsatte en kort sträcka genom rondellen där polisen kunde trycka ner den i diket genom ett så kallat plåtstopp. Två män fanns i bilen, den ena belades med handfängsel i samband med ingripandet på grund av våldsamt uppträdande. Båda misstänktes vara påverkade av alkohol eller narkotika. Vilka brottsrubriceringar som blir aktuella är i nuläget inte fastställt. I samband med att spikmattan lades ut körde även en privatperson ur allmänheten över, vilket resulterade i punktering. Polisen såg till att föraren fick bärgning av bilen. Uppdatering 14.40 Vid en genomsökning av fordonet har man funnit flera typer av narkotika. Personerna i det stoppade fordonet har gripits misstänkta för narkotikabrott. De gripna är två män i 20-årsåldern, och de är nu förda till arresten i Norrköping. Föraren av fordonet misstänks för grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri samt narkotikabrott. Passageraren misstänks för narkotikabrott.

