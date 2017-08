Mölndal: Kraftig brand i industribyggnad

Det brinner kraftigt i en industribyggnad på Kryptongatan i Mölndal. Enligt uppgifter ska byggnaden vara ca: 2000 kvm stor och inrymma flera företag. Rökutvecklingen är kraftig och räddningstjänsten från flera stationer är just nu på plats.

