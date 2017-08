Lycksele: Singelolycka på väg 360

En singelolycka med en personbil har inträffat på länsväg 360 mellan Lycksele och Älgträsk. Utryckningsfordon är på väg till platsen och det är ännu okänt hur det gått för de som färdats i fordonet.

Both comments and pings are currently closed.