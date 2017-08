Stockholm: Kiosk rånad i Årsta

Polis beordrades ikväll till Skäderviksplan i Årsta efter uppgifter från en anmälare att en kiosk på adressen rånats ca 20 minuter tidigare av en man med ett pistolliknande föremål. Efter rånet hade förövaren avvikit från platsen på en motorcykel. En kund i kiosken hade kastat glass på förövaren under rånet. Enligt polisen ska ingen ha skadats under händelsen.

