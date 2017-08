Hudiksvall: Inbrott i ICA-butik

En ICA-butik i Stamnäs utanför Hudiksvall drabbades under natten av ett inbrott. Man ska ha tagit sig in i butiken genom att lyfta bort en ruta. Butiken spärrades av för teknisk undersökning och det är i nuläget oklart vad som tillgripits.

Both comments and pings are currently closed.