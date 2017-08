Jönköping: Försökte köra från polisen

Vid 02:15-tiden skulle en polispatrull kontrollera ett fordon på Barnarpsgatan i Jönköping. Föraren av fordonet valde dock att försöka köra från polispatrullen varvid patrullen initierade ett förföljande. Efter en kort stund körde fordonet in på mindre vägar för att till slut kollidera med ett träd på Södergatan, varvid föraren försökte springa från platsen. Poliserna kunde dock springa ifatt honom och han är nu misstänkt för drograttfylleri, olovlig körning, vårdslöshet i trafik samt ringa narkotikabrott (bruk och innehav). Den misstänkte är i 18-årsåldern och känd av polisen sedan tidigare.

