Skellefteå: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade i natt på E4 i höjd med Bureälven utanför Bureå. Olyckan ska ha inträffat i norrgående körfält och det var begränsad framkomlighet under en kortare tid. Det har inte framkommit om någon person behövde transporteras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.