Uppsala: En person knivskuren vid bråk

Två ungdomsgrupperingar ska ha börjat bråka med varandra vid 23-tiden på onsdagskvällen i Smedsgränd i centrala Uppsala. En av de inblandade, en 18-åring man, blev knivskuren i handen och fick uppsöka vård på Akademiska sjukhuset. En 17-årig man är gripen misstänkt för anstiftan till försök mord och är förd till polishuset i Uppsala för förhör. Den som är huvudmisstänkt är fortfarande på fri fot. Uppdatering: Gällande brottsrubriceringarna, den gripne är misstänkt för anstiftan till försök mord och den som är huvudmisstänkt är misstänkt för försök till mord genom att försöka knivhugga en av de inblandade men missade samt grov misshandel mot den som träffades i handen uppger polisen.

