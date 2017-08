Udddevalla: Bombhot mot museé

Bohusläns Muséum har tagit emot ett bombhot under förmiddagen uppger polisen. Man har tagit emot ett hot på förmiddagen om att en bomb skall explodera på muséet idag. Muséet själva har fattat beslut om att stänga trots att polis bedömer att det inte finns risk för verkställighet. Det brev som inkommit har tagits i beslag och en anmälan om olaga hot mot grupp har skrivits.

