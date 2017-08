Jönköping: Poliser räddade barn i kapsejsad båt

12.01 En polispatrull som jobbade med en trafikkontroll på länsväg 133 vid Örserum, Jönköpings kommun, uppmärksammades på att det hade skett en olycka på sjön Ören intill. En kanot med tre ungdomar i, mellan 12 och 15 år gamla, hade kapsejsat. Patrullen larmade SOS och fick sedan snabbt tag i en båt och gav sig ut i vattnet för att hjälpa till. Båten tillhörde en man som skulle ut och fiska kräftor. Mannen rodde ut poliserna, som lyckades dra upp barnen i ekan. De var cirka 500 meter från land. Samtliga tre ungdomar hade flytväst, vilket kan ha räddat deras liv. De var nedkylda, men vid liv. Barnen fördes iland där de fick filtar och varm dryck. De kontrollerades av ambulanspersonal som under tiden hade anslutit till räddningsinsatsen. Föräldrar till ungdomarna fanns i en annan kanot under turen på sjön. De hade försökt dra upp dem utan att lyckats. Det är oklart hur länge de låg i vattnet.

