Kalmar: Ikea evakuerat vid bråk

Polis skickades på middagen till Bilbyggarvägen med anledning av bråk på ett Ikeavaruhus. Enligt initiala uppgifter ska en dispyt mellan några personer uppstått, som sedan utlöst att en person ska ha fått ett slag i ansiktet. I samband med händelsen går brandlarmet, vilket gör att räddningstjänst kallas till platsen och varuhuset evakueras. Polis arbetade på platsen med att reda ut omständigheterna. Uppdatering kl 12:36: En person är gripen. Varhuset är åter öppet.

Both comments and pings are currently closed.