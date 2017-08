Smedjebacken : Singelolycka på riksväg 66

En singelolycka har inträffat på riksväg 66 i höjd med Björsbo nära gränsen mot Västmanland. Det är ännu oklart hur det gått för de som färdats i fordonet och räddningsenheter är på väg till platsen.

Both comments and pings are currently closed.