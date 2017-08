Norrköping: Singelolycka på Sjötullsgatan

Ambulans och räddningstjänst larmade i natt till Sjötullsgatan i Norrköping där det inträffat en singelolycka med en personbil. Enligt ännu obekfätadet uppgifter ska de som färdats i fordonet själva ha kunnat ta sig ur då räddningsenheter kom på plats.

