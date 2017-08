Malmö: Två skjutna i samband med rån

Flera uppringare kontaktade polisen och berättade om skottlossning på Bragegatan i Malmö där skott ska ha hörts och personer ska ha lämnat platsen. Polis skickas till platsen för kontroll.

På platsen anträffas strax därefter två skadade män som får vård av polis i väntan på ambulans. Enligt inledande uppgifter ska de två männen vara skottskadade i nedre delen av kroppen. Skottlossningen ska troligtvis ha skett i samband med att en butik har blivit rånad på platsen. Platsen spärras av och vittnesförhör påbörjas.

