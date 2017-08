Borlänge: Trafikolycka utanför Floda

En trafikolycka inträffade ikväll på riksväg 50 söder om Borlänge. Enligt uppgifter ska man ha fått klippa bort taket på ett av fordonen för att kunna ta ut de inblandade på ett säkert sätt. Vägen vid olycksplatsen stängdes delvis av för trafik.

