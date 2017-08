Oskarshamn: Väpnat rån

En bensinstation på Sörviksvägen i Oskarshamn blev ikväll utsatt för ett rån av två maskerade gärningsmän med pistol. Gärningsmännen tilltvingar sig en okänd summa kontanter från kassan innan de lämnar platsen. Polis skickas till platsen för ytterligare informationsinhämtning och efterspaning.

