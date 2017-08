Eskilstuna: Man knivskuren

Sent på fredagskvällen inkom larm om bråk på centralstationen i Eskilstuna och någon skulle vara nedslagen. Det visade sig att målsäganden blivit knivskuren och att skadorna är allvarliga. Minst två gärningsmän har vittnen berättat om som sedan lämnade platsen springandes. Målsäganden är förd till sjukhus med ambulans och är ej ännu identifierad. Flertalet polispatruller arbetar med ärendet. Ärendet rubriceras i nuläget som försök till mord.

