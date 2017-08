Eskilstuna: Man skjuten i benet

Strax efter tre natten mot lördagen inkom flera samtal om skottlossning i Fröslunda, Eskilstuna. Flera personer skulle ha lämnat platsen bland annat på moped. Strax efter inkom nytt samtal från akuten där en man avlämnats med skottskada i benet. Ärendet är i nuläget rubricerat som synnerligen grov misshandel. Ingen gripen eller misstänkt i nuläget. Vittnesförhör samt platsundersökning pågår.

