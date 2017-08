Värnamo: Fyra män gripna

Strax fyra på lördagsmorgonen greps fyra stycken män misstänkta för förberedelse till grov stöld. Flera vittnen hade observerat männen smyga runt på villatomter i Värnamo. Polispatrull på väg fram till adressen stoppade bilen och i samband med detta kunde de fyra männen gripas. Männen är i 20-30-årsåldern. De är inte hemmahörande i trakten uppger polisen..

Both comments and pings are currently closed.