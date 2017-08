Stockholm: Mor/ Dråpförsök i Hägersten

På morgonen knackade en okänd man på en på anmälarens dörr och påkallar hjälp i Hägersten. Det visar sig att mannen har en blödande skada i bålen som troligen orsakats av ett vasst föremål. Han är fördes till sjukhus vaken och talbar. Uppgifter framkommer om en trolig brottsplats som ska vara en lägenhet i närheten. När denna kontrolleras påträffas en person och denne grips. Den aktuella lägenheten är avspärrad i avvaktan på teknisk undersökning. Patruller är i området och säkrar spår och söker vittnen.Förundersökning är inledd om försök till mord.

