Sölvesborg: Brand i ladugård

Polis och räddningstjänst kallades på förmiddagen till Åbovägen i Lörby med anledning av en brand i en ladugård. Enligt uppgift rör det sig om en fullt utvecklad brand. Det finns inítiallt inga uppgifter på person- eller djurskador.

