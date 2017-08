Norrköping: Allsång med åskhinder försöker igen!



När PRO Klockartorpet planerade premiären för sommarens allsångskvällar i Borgsruinen i Norrköping så kom ett plötsligt åskoväder och stoppade programmet! På plats förberedde sig artisterna för kvällen och två var lite långväga – Glade Glenn och Towe Widerberg. Lokal, ung lovande artist, var tänkt att unga Maja Dusén skulle vara. För arrangörerna fanns inte annat att göra än att ställa in kvällens premiär. Publiken var fåtalig och ljudutrustning och instrument är känslig för fukt och regn. Vi som var på plats lämnade besvikna och blöta Borgsruinen med full av förståelse för beslutet att ställa in. Övriga program har kunnat hållas enligt planerna och nu får vi veta att man försöker med premiärprogrammet också igen de 8 august1! Väderprognosen är klart bättre.

Glade Glenn, Towe Widerberg och Maja Dusén återkommer därför till Borgsruinen tisdagen den 8 augusti!

Glade Glenn är välbekant liksom Towe, känd från Streaplers och egen orkester. Maja är den unga talangen som ökar spänningen bland den lokala publiken! Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.