Eskilstuna: Netto utsatt för rån

Strax efter kl 15.15 inkom larm från butiken Netto Årbygatan Eskilstuna. En maskerad gärningsman rånade butiken och skall enligt uppgift ha haft en pistol eller pistolliknande föremål. Okänt i nuläget om denne fick med sig någonting.

