Motala: Trafikolycka på riksväg 50

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på riksväg 50 nära avfarten mot Vadstena söder om Motala. Fyra personer uppges ha varit inblandade i olyckan och samtliga ska själva ha kunnat ta sig ur. Räddningsenheter är just nu på plats och Trafikverket uppger att det råder begränsad framkomlighet på platsen.

Both comments and pings are currently closed.