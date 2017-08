Handen: Person skjuten

En person har skjutits i Jordbro söder om Handen straxt efter åtta på lördagskvällen. Två ambulanser samt flera polispatruller är på plats och även en polishelikopter har rekvirerats till området. Det finns ännu inga uppgifter om skadeläget för den skottskadade. Uppdatering: Polishelikoptern har nyligen anlänt till området där skjutningen har ägt rum och söker av det närliggande området. Enligt uppgifter ska personen ha skjutits på Blockstensvägen i Jordbro. Den skadade har förts till sjukhus med ambulans och ska enligt ännu obekräftade uppgifter ha varit talbar.

