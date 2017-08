Västerås: Brand i villa

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades i nat till Zimmermansgatan i Västerås med anledning av en brand i en villa. När patrullerna kom till platsen så har en granne släckt branden så att det bara är glödbrand kvar i väggen på huset. Räddningstjänst har brutit upp en del väggar och golv i huset och jobbat med att släcka glödbranden. En anmälan om brand utan misstanke om brott har upprättats. Ingen person skall ha kommit till skada vid händelsen.

