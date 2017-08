Västervik: Viltolycka på riksväg 40

En viltolycka inträffade i natt på riksväg 40 väster om Ankarsrum. Enligt uppgifter ska fordonet ha kolliderat med en hjort. Föraren ska ha klarat sig utan allvarligare skador och kunnat ta sig ur själv. Personbilen hade vid olyckan hamnat i diket.

