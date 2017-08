Boden: Flera bilar inblandade i olycka

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till Bodträskfors utanför Harads där det inträffat en trafikolycka. Enligt polisen ska fyra fordon varit inblandade i olyckan men det finns i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

