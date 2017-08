Köping: Singelolycka med Epatraktor

Ambulans och polis skickades i natt till Odensvivägen/Ringvägen i Köping med anledning av en trafikolycka. En Epatraktor hade fått sladd och kört in i en lyktstolpe. På flaket till bilen satt två tjejer födda -99 som trillade av och blev med oklara skador förda till sjukhus. Föraren av epatraktorn en man född -99 klarade sig utan skador och blåste positivt i polisens sållningsinstrument och fick följa med till polishuset för ytterligare provtagning. Mannen är nu misstänkt för grovt rattfylleri, grov olovlig körning, vårdslöshet i trafik samt två fall av vållande till kroppsskada. Föraren är inlagd för tillnyktring och fordonet har tagits i beslag.

