Karlstad: Man tafsade framför en polispatrull

En man i 40-års åldern greps i natt misstänkt för sexuellt ofredande. Enligt polisen ska mannen ”tafsat” på en för honom okänd kvinna. Detta sker utomhus och inför ögonen på en polispatrull. Mannen grips och förs till polishuset i Karlstad där han får nyktra till i avvaktan på förhör.

