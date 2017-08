Strängnäs: Man gripen för grov misshandel

Strax före kl 02.30 inkom samtal till polisen om att en man gått bärsärk på en fest och att festdeltagare försökte hålla honom lugn. Innan polis han komma fram tog dock sig mannen från platsen i bil. Den första patrullen stannade då i syfte att beordra bilen att stanna. De ställde upp med blinkande blåsljus när bilen närmade sig. Föraren valde då att varva upp och köra in i den stillastående polisbilen. En polis blev lindrigt skadad. Mannen greps och misstänks för grov misshandel samt grovt rattfylleri, vidare även för misshandel och skadegörelse från festen. Han kommer att förhöras efter tillnyktring uppger polisen på sin sida på morgonen.

