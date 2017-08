Västerås: Explosion i lägenhet

Vid 03:19 inkommer larm om en explosion vid en lägenhet på Välljärnsgatan i Västerås. Oklart vad som exploderat. Ingen person har kommit till skada men det är mindre matriella skador. Platsen är avspärrad och teknisk undersökning kommer att ske skriver polisen på sin sida på morgonen.

