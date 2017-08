Åre: 10-åring försvunnen

En pojke har anmälts försvunnen i Vålådalen sedan han kommit ifrån sitt sällskap. Pojken heter Sixten och är 10 år. Signalement: ca 146 cm lång page-frisyr grön tröja, brungrå fjällräven-byxor, naturfärgade vandringskängor svart keps och röd ryggsäck Polis har kallat ut resurser för att leta efter pojken. Helikopter är rekvirerad. Vid iakttagelser eller tips kontakta polisen på 114 14 och be att bli kopplad till RLC region Nord.

