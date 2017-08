Åre: Försvunnen 10-åring anträffad

Uppdatering: Sixten hittades av helikopter vid 18:40-tiden. Enligt preliminära uppgifter så mår Sixten fysiskt bra och det finns inget behov av sjukhusvård. Han hade gått åt fel håll när han skildes från de övriga i sällskapet och anträffades ca 500 m från den plats där de hade tältat under natten. Sixten flygs nu till den plats där han kan återförenas med familjen.

