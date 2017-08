Eskilstuna: Väpnat rån

Strax före kl 21.30 inkom uppgifter om att Vilsta Sporthotell i Eskilstuna utsatts för väpnat rån. Två gärningsmän skall ha utfört rånet varav den ena var försedd med en stor kniv alternativt svärd. Efter rånet försvann gärningsnännen på okänt vis. Personal på plats var chockad men fysiskt oskadd uppger polisen.

