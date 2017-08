Norrköping: Två personer gripna

Strax efter midnatt greps två män misstänkta för försök till rån i stadsdelen Hageby i Norrköping. Gärningsmännen ska ha uppträtt hotfullt med ett pistolliknande föremål och frågat om pengar. Männen kunde gripas i närområdet. Utredningsåtgärder har vidtagits under natten och åklagare kommer att ta ställning till om de ska anhållas.

Both comments and pings are currently closed.