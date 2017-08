Askersund: Vägpirater på riksväg 50

Under eftermiddagen har några samtal om så kallade ”vägpirater” inkommit till polisen. De ska ha synts efter riksväg 50, senast vid Brändåsen. Två män ska ha setts i anslutning till en mindre röd bil, och de ska ha stått som för att saluhålla guldsmycken. Det behöver i sig inte vara ett brott, men sannolikt är det inte äkta guld i smyckena. Är man som trafikant osäker på om en människa efter vägen påkallar hjälp verkligen är nödställd behöver man ju inte stanna. Ring då istället t.ex. polisen.

