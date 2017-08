Luleå: Äldre kvinna försvunnen

Polisen söker efter en försvunnen kvinna född 1931 i Luleå, hennes namn är Eva Isaksson. Hon är försvunnen från sin hemadress på Björksgatan i Luleå vid 19-tiden igår. Hon brukar gå klädd i en ljusgrön fjällrävenjacka, mörkblå byxor. Har vitt hår och brukar använda en aprikosfärgad mössa. Hon går utan hjälpmedel. Vid iakttagelser ring 11414.

