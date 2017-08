Skara: Flera kor påkörda av lastbil

Flera kor blev i natt påkörda av en lastbil på länsväg 184 nära Lilla Brestoro mellan Skara och Falköping. Hur många djur som kommit ut på vägen och blev påkörda är oklart. Trafikveret uppger att det råder begränsad framkomliget i flera timmar.

