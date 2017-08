Norrköping: Trafikolycka på riksväg 51

En trafikolycka inträffade på morgonen på riksväg 51 nära Eriksbergsrondellen i Norrköping. Enligt uppgifter ska tre bilar varit inblandade i olyckan. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det är oklart hur det gick för de som färdades i fordonen.

