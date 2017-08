Varberg: Brand i ladugård

På förmiddagen inkom larm om en brand i en ladugård i Björkhult, Veddige. Enligt SOS slår lågorna ut genom taket på byggnaden. Räddningstjänsten är på plats och inriktar sig på att rädda en byggnad i närheten. Inga uppgifter om personskador. När räddningstjänsten är klara kommer polisen att spärra av platsen för en teknisk undersökning.

