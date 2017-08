Umeå: Trafikolycka utanför Tavelsjö

En trafikolycka mellan två fordon inträffade på middagen nära Tavelsjö norr om Umeå. Totalt fyra personer var enligt de initial uppgifterna inblandade i olyckan på länsväg 363. Det var totalstopp i trafiken och olyckan ska ha inträffat intill ett vägarbete uppger polisen.

