Alingsås: Trafikolycka på länsväg 180

En trafikolycka mellan tre personbilar har inträffat på länsväg 180 söder om Alingsås. Enligt uppgifter ska det röra sig om fordon som kört in i framförvarande fordon. Räddningsenheter är just nu på plats och det är oklart hur det gått för de inblandade.

