Eskilstuna: Singelolycka utanför Torshälla

En personbil har kört av Hammarbyvägen och in i ett träd vid Viggeby utanför Torshälla. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det är ännu oklart hur det gått för de inblandade.

